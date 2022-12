Stiri pe aceeasi tema

- Alocatiile pentru sustinerea familiei, platite in luna octombrie 2022, au totalizat peste 22,43 milioane de lei, suma medie pe beneficiar fiind de 179,09 lei, potrivit datelor centralizate de Agentia Nationala pentru Plati si Inspectie Sociala (ANPIS), consultate de Agerpres. Fii la curent…

- Casa Naționala de Asigurari Sociale, in conformitate cu graficul stabilit pentru luna curenta a finanțat astazi pensiile și alocațiile sociale a beneficiarilor ce dețin carduri bancare. Valoarea totala a finanțarii constituie circa 1412,0 milioane lei. Beneficiarii vor putea ridica banii dupa procesarea…

- Pentru comoditatea beneficiarilor, Casa Nationala de Asigurari Sociale anunța graficul finanțarii unor prestații sociale pentru luna decembrie. Astfel, finanțarea indemnizațiilor unice la nașterea copilului, indemnizațiilor pentru ingrijirea copilului pina la implinirea virstei de 2 ani, indemnizațiilor…

- Casa Nationala de Asigurari Sociale a extins domeniile de consultanta a persoanelor fizice si juridice prin intermediul Centrului de Apel. Astfel, apelind la numarul de telefon unic (022) 257-777, puteti primi informatii din urmatoarele domenii: - stabilire, calcul și plata a pensiilor, alocațiilor,…

- Casa Nationala de Asigurari Sociale informeaza ca astazi, conform graficului stabilit, a fost finanțata a treia tranșa de indemnizații pentru incapacitate temporara de munca in luna noiembrie, in valoare de 5,5 milioane lei. Pentru a ridica banii, beneficiarii urmeaza sa se adreseze la institutia bancara…

- Casa Nationala de Asigurari Sociale informeaza despre graficul finantarii indemnizațiilor destinate familiilor cu copii și indemnizatiilor pentru incapacitate temporara de munca in luna noiembrie.

- O parte dintre indemnizațiile lunare de suport petru creșterea copiilor au fost majorate. In același timp, incepand cu luna octombrie curent, indiferent de statutul parinților, prestațiile sociale vor fi oferite pentru copiii pana la varsta de 2 ani, informeaza Casa Națonala de Aigurari Sociale. Incepand…

- Casa Nationala de Asigurari Sociale comunica ca, in luna octombrie a fost finantata ultima transa a indemnizatiilor pentru incapacitatea temporara de munca, in valoare de circa 18 milioane lei, pentru 6339 beneficiari. Astfel, persoanele asigurate care s-au aflat in concediu medical pot sa-si ridice…