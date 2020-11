Stiri pe aceeasi tema

- Scotia a devenit marti prima tara din lume care pune la dispozitie in mod gratuit tuturor femeilor produse de igiena intima destinate acestora, relateaza Reuters, citata de Agerpres. Astfel, tampoane si absorbante pot fi gasite gratuit in anumite locuri publice, precum centrele comunitare, cluburile…

- Senatorii au adoptat noua lege a informațiilor publice, prin care obliga instituțiile sa transmita raspunsurile in format electronic, fara cost suplimentar, și sa afișeze un registru public electronic al solicitarilor. Conform expunerii de motive, noile modificari aduse legii 544/ 2001 privind liberul…

- Una dintre cele mai importante constructii din Scotia medievala a fost descoperita dupa ce s-a aflat timp de secole sub un rau, a anuntat joi agentia culturala din aceasta tara, potrivit Xinhua. Historic Environment Scotland (HES) a declarat ca podul medieval "pierdut" a fost descoperit sub apele raului…

- Tratamentul victimelor din clubul Colectiv va fi platit de Ministerul Sanatații pe toata durata vieții acestora. Proiectul de lege a fost adoptat in unanimitate, cu 220 voturi „pentru”, de plenul Camerei Deputatilor, in calitate de for decizional. Cheltuielile pe tratamentele de care au nevoie victimele…

- Proiectul „Don’t Take Them for Granted”, prezentat online in cadrul festivalului UNFINISHED, devine o instalatie publica de mari dimensiuni, si va fi deschisa publicului in perioada 9 – 23 octombrie, in Piata George Enescu din Bucuresti. Proiecții pana la miezul nopții „Don’t Take Them for Granted”…