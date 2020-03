Stiri pe aceeasi tema

- USR va vota pentru decretul de instituire a starii de urgenta, fiind un "decret necesar", dar nu suficient pentru a trece peste aceasta criza, a declarat joi presedintele Uniunii, Dan Barna, in plenul reunit al Parlamentului.Citește și: Angajații de la Ford intra in șomaj tehnic: peste 6000…

- Parlamentul voteaza joi, online, solicitarea presedintelui Klaus Iohannis cu privire la incuviintarea starii de urgenta pe teritoriul Romaniei. Senatorul PSD Titus Corlatean a propus ca, la incheierea acestei perioade, Guvernul sa fie obligat sa prezinte un raport cu privire la masurile luate, iar Curtea…

- Ziarul Unirea Astazi va avea loc prima ședința online a Parlamentului din istoria Romaniei. Se va vota starea de urgența decretata luni Astazi va avea loc prima ședința online a Parlamentului din istoria Romaniei. Se va vota starea de urgența decretata luni La inceputul acestei saptamani, in data de…

- Parlamentul se va intruni joi, de la ora 12,00, in sedinta comuna online, consacrata solicitarii presedintelui Klaus Iohannis privind incuviintarea starii de urgenta pe teritoriul Romaniei, instituita prin Decretul nr.195/2020. Pentru prima data va fi folosita o procedura speciala de dezbatere si vot…

- Deputatii si senatorii vor vota joi, la plenul reunit al Parlamentului, printr-o aplicatie informatica ce presupune accesarea unei adrese web si actionarea butonului de pe ecran corespunzator optiunii de vot, iar dezbaterile vor avea loc prin sistemul de teleconferinta. Birourile permanente reunite…

- Guvernul a adoptat proiectul de hotarare prin care a solicitat Parlamentului sa se intruneasca intr-o sedinta extraordinara si sa declare stare de urgenta in Republica Moldova, in contextul raspandirii COVID-19. Deputatii urmeaza sa convoace in sedinta marti, 17 martie. Ministrul de Interne, Pavel Voicu,…