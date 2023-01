Prima reacție a Ucrainei, după ce Putin a cerut un armistițiu de 36 de ore: „Păstraţi-vă ipocrizia pentru voi” Ucraina a oferit prima reacție, dupa ce președintele Rusiei, Vladimir Putin a cerut un armistițiu de 36 de ore, pe perioada Craciunul ortodox pe rit vechi. Toi seful de cabinet al lui Volodimir Zelenski, Mihailo Podoliak a denunțat drept o ”ipocrizie” un armistitiu de 36 de ore anuntat de Vladimir Putin, de vineri de la pranz si pana la miezul noptii de sambata spre duminica, relateaza CNN. „Mai intai, Ucraina nu ataca un teritoriu strain si nu omoara civili. Asa cum face Federatia rusa. Ucraina distruge doar membrii armatei ruse de ocupatie pe teritoriul sau”, declara Podoliak. „In al doilea… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Rusia trebuie sa lase "teritoriile ocupate" in Ucraina inaintea oricarui "armistitiu temporar", declara joi seful de cabinet al lui Volodimir Zelenski, Mihailo Podoliak, care denunta drept o "ipocrizie" un armistitiu de 36 de ore anuntat de Vladimir Putin, de vineri de la pranz si pana la miezul noptii…

- Vladimir Putin, președintele Rusiei, a ordonat trupelor sae din Ucraina sa inceteze focul timp de doua zile, cat ține Craciunul ortodox pe rit vechi. Așadar, pe 6 și 7 ianurie Rusia promite ca nu va ataca și ii sugereaza ucrainenilor sa faca la fel. La ora transmiterii acestei știri, Ucraina nu oferise…

- Uniunea Europeana (UE) anunta vineri ca ultima serie de sanctiuni vizeaza complexul militaro-industrial rus, persoane si grupuri care ataca civili si rapesc copii in Ucraina, relateaza The Associated Press. Sanctiunile vizeaza 168 de ”entitati – companii si organizatii de stat – si 12 persoane, precizeaza…

- Kievul nu a mai cumparat combustibil nuclear din Rusia de la inceputul Razboiului rus in Ucraina, si s-a bazat pe propriile rezerve. Energoatom anunta ca Kievul efectueaza o tranzitie a unitatilor centralelor nucleare care depindeau de combustibilul nuclear rus catre compania americana de tehnologie…

- Macron ”cere ca China sa contribuie la (…) transmiterea unor mesaje presedintelui (rus Vladimir) Putin, pentru a se evita escaladarea si a se reveni serios la masa negocierilor”, anunta presedintia franceza. VIDEO: French President Emmanuel Macron calls for Paris and Beijing to unite against the war…

- Aceasta noua examinare – organizata la initiativa Fortelor armate suedeze – este independenta fata de ancheta judiciara in curs, dupa descoperirea celor patru scurgeri, la sfarsitul lui septembrie. ”Am simtit nevoia sa completam ancheta pe care am efectuat-o anterior”, a declarat miercuri AFP comandantul…

- Aceste sanctiuni vizeaza blocarea eventualelor active in Statele Unite ale lui Ilan Sor, un om de afaceri nascut in Israel si devenit politician in R.Moldova, de unde a fugit in 2019, a anuntat miercuri ambasadorul american la Chisinau Kent D. Logsdon. Sor, casatorit cu o cantareata decorata de catre…

- Ambasada Rusiei in Italia anunta intr-un comunicat ca Artiom Uss, fiul guvernatorului regiunii siberiene Aleksandr Uss a fost arestat luni pe Aeroportul Malpensa, la Milano. Justitia americana a anuntat luni inculparea a zece persoane, pe care le acuza ca au vandut tehnologie americana Rusiei, iar o…