Prima reactie a lui Gigi Becali, dupa ce a cantat si dansat la cununia lui Ianis Hagi. Becali a facut show la cununia fiului lui Gica Hagi. Gigi Becali a cantat pentru Ianis Hagi si a aruncat cu banii in stanga si in dreapta pe dedicatii. Desi anuntase ca nu mai merge la astfel de […]