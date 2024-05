Stiri pe aceeasi tema

- Douasprezece persoane au fost ranite duminica, in timpul unor turbulente, la bordul unui avion Boeing 787-9 Dreamliner apartinand companiei Qatar Airways, care efectua un zbor de la Doha la Dublin, relateaza CNN, preluat de News.ro.

- Cel puțin cinci persoane au fost ucise și alte 15 ranite dupa ce o scena s-a prabușit la un miting de campanie electorala in statul Nuevo Leon din nordul Mexicului, transmite BBC. Scena prabușita in Mexic. Incidentul a avut loc in timp ce un candidat de centru-stanga la președinția țarii, Jorge Alvarez…

- Un avion al constructorului american a fost implicat in noaptea de miercuri spre joi intr-un accident pe aeroportul din Dakar, capitala Senegalului, 11 oameni fiind raniti, iar aeroportul fiind inchis, relateaza AFP, preluata de News.ro. Avionul, un Boeing 737-300, cu 78 de pasageri la bord, a depasit…

- Pasagerii unui zbor de patru ore au 'secat' de bautura tot avionul in doar 25 de minute de la decolare. Acum, directorul general al companiei aeriene turco-germane SunExpress cauta sa extinda prezența in țara cu pasagerii atat de... insetați.

- Un avion Wizz Air care venea de la Frankfurt a ratat aterizarea pe pista de la Cluj. ”Doamnelor și domnilor, am performat o procedura, așa numita ”aterizare ratata”, ceea ce face ca vom survola din nou, dupa care vom ateriza din nou”, li s-a spus pasagerilor care nu știau ce se intampla.Avionul a aterizat…