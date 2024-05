Reglementări. Șoferii de categoria B să se informeze înainte de a pleca în vacanță! Șoferii din Romania care dețin permis de categoria B trebuie sa se informeze inainte de a pleca in vacanța! Ei trebuie sa respecte legislația europena și Codul Rutier din Romania. Pentru a evita sancțiunile, șoferii trebuie sa fie atenți la reglementarile privind tractarea unei remorci sau rulota, resepctiv categoria remorcii pe care doresc sa o tracteze și reglementarile specifice legate de masa ansamblului vehicul-remorca, potrivit bugetul.ro Astfel, permisul Categoria B permite conducerea autovehiculelor cu o masa maxima de 3.500 kg și tractarea unei remorci sau rulota cu masa maxima autorizata… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

Sursa articol si foto: cotidianul.ro

