- Anghel Iordanescu a avut o reactie fabuloasa, dupa ce Gica Hagi a invins-o pe Rapid. Fostul selectioner a declarat ca prin victoria obtinuta de Farul, „Regele” i-a facut cadou finului Gigi Becali titlul in Liga 1. FCSB se poate distanta la sapte puncte fata de rivala Rapid, dupa ce giulestenii au fost…

- Gigi Becali (65 de ani), patronul FCSB, a anunțat ca David Miculescu (22 de ani) va fi titular in locul lui Luis Phelipe (22) in meciul cu Sepsi de duminica, ora 20:45. Titular in ultimele 3 meciuri ale roș-albaștrilor, integralist cu UTA la 4-0 și schimbat la pauza la 3-0 cu CSU Craiova și 1-1 cu Farul,…

- Mihai Stoica cere ca VAR-ul sa dispara din Liga 1, dupa decizii luate in etapa a 24-a. Presedintele Consiliului de Administratie al ros-albastrilor nu isi mai revine dupa derby-ul FCSB – Farul, scor 1-1. MM regreta ca sistemul VAR a fost introdus in fotbalul romanesc si isi doreste ca sefii CCA sa ia…

- Ianis Stoica (21 de ani), jucator imprumutat de FCSB la Universitatea Cluj, vrea sa plece de la echipa, iar pe numele lui ar exista o oferta de la Hapoel Beer Sheva. Gigi Becali, finanțatorul FCSB, și Anamaria Prodan, impresarul jucatorului, au intervenit și au comentat situația varfului de la U Cluj.…

- Cristi Ganea (31 de ani, fundaș stanga) a ajuns de la FCSB la Farul in aceasta iarna, insa a fost dorit in Grecia inainte sa semneze cu echipa lui Gica Hagi. Fundașul stanga a fost trecut pe lista neagra de Gigi Becali in finalul anului trecut, iar patronul de la FCSB i-a transmis ca nus e va mai baza…

- Gica Hagi vrea sa transfere inca un jucator de la FCSB, dupa ce Cristi Ganea a semnat cu Farul. „Regele” nu se opreste aici cu transferurile, si a pus ochii pe Denis Harut, jucator care insa nu se afla pe „lista neagra” a lui Gigi Becali. Cristi Ganea a semnat cu Farul, dupa ce si-a […] The post Gica…

- Gigi Becali (65 de ani) s-a reintalnit cu nașul sau, Gica Hagi (58 de ani) la nunta lui Ianis Hagi (25 de ani), care a avut loc pe 25 decembrie 2023. Finanțatorul celor de la FCSB l-a intrebat pe managerul tehnic al celor de la Farul despre un atacant, iar acesta i-a spus ca roș-abaștrii au deja in…

- Gigi Becali a spus recent ca ar mai vrea un varf la FCSB, dar pare ca a gasit o soluție in propria curte, dupa o discuție cu Gica Hagi, la nunta lui Ianis. Patronul roș-albaștrilor a fost invitat de Craciun la nunta lui Ianis Hagi și a dezvaluit ca discutat și despre fotbal cu nașul sau, Gica Hagi,…