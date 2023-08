Marius Voineag, procurorul-șef al DNA spune, dupa ce fostul ministru Darius Valcov a fost extradat in Romania, ca ”infaptuirea justitiei nu se poate realiza fara executarea pedepselor dispuse de instantele judecatoresti, sustragerea persoanelor condamnate pentru fapte de coruptie de la executarea pedepselor subminand lupta impotriva coruptiei”. Directia Nationala Anticoruptie arata, intr-un comunicat de presa transmis luni, ca saluta eforturile Ministerului Justitiei din Romania si decizia autoritatilor italiene de extradare in Romania a fostului ministru Darius Valcov, in vederea executarii pedepsei…