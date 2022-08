Stiri pe aceeasi tema

- Prima nava umanitara inchiriata de Natiunile Unite pentru a transporta cereale din Ucraina a fost incarcata, duminica, cu 23.000 de tone de grau si este pregatita sa plece pe mare, a anuntat Ministrul ucrainean al Infrastructurii, informeaza News.ro. Prezent in portul Pivdenni, in orasul Iujnii, pentru…

- Prima nava cu cereale care a reușit sa plece din Ucraina dupa cinci luni de la izbucnirea razboiului este așteptata sa ajunga in siguranța in Istanbul marți seara, anunța autoritațile de la Ankara. Ele precizeaza ca, de acum, se aștepta ca cel puțin un astfel de transport sa paraseasca zilnic Ucraina,…

- Presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a afirmat ca este „prea devreme” pentru a se bucura dupa reluarea exporturilor de cereale din portul Odesa, care a fost unanim salutata, scrie AFP.„In momentul de fata, este prea devreme pentru a trage concluzii si a face previziuni”, a declarat Volodimir…

- Președintele ucrainean Volodymyr Zelenski a declarat ca țara sa este pregatita sa inceapa din nou exporturile de cereale din porturile de la Marea Neagra și ca așteapta un semnal din partea Națiunilor Unite și a Turciei pentru a incepe. Aflat in apropierea unei nave de marfa ancorate in orașul Chornomorsk,…

- Purtatoarea de cuvant a diplomației ruse a declarat duminica ca rachetele rusești au distrus cu o zi inainte infrastructuri militare din portul Odesa, vital pentru exporturile de cereale ucrainene, potrivit Le Monde . „Rachetele Kalibr au distrus infrastructuri militare din portul Odesa cu o lovitura…

- Oficialii ruși le-a transmis omologilor turci ca Moscova nu are „nimic de-a face” cu bombardamentele din portul Odesa de la Marea Neagra, informeaza Sky News. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Kievul il acuza pe presedintele Vladimir Putin ca a "scuipat in fata" ONU si a Turciei prin bombardarea portului Odesa, si spune ca Moscova isi va asuma "intreaga raspundere" a esecului acordului de permitere a exportului de cereale, semnat la Istanbul, s

- Lipsa de cereale și alimente ca urmare a invaziei ruse in Ucraina ar putea avea consecințe grave la nivel global, existand riscul sa provoace mai multe victime decat razboiul in sine, a declarat ministrul britanic al transportului, Grant Shapps, pentru Sky News . „Sunt preocupat in mod special de situația…