Prima mașină electrică care ia foc în Timiș – pompierii au „scufundat-o” în apă IMAGINI SPECTACULOASE Prima intervenție de stingere a unui incendiu la un autoturism electric in județul Timiș Astazi, la ora 15:30, pompierii au fost solicitați sa intervina scufundat pentru stingerea unui incediu la un autoturism electric, in localitatea Dumbravița. 11 pompieri cu 2 autospeciale de stingere și un echipaj SMURD s-au deplasat de urgența la locul indicat. De asemenea, conform procedurii specifice, la fața locului a fost dislocat containerul pentru stingerea incendiilor la autoturismele electrice prin imersie, transportat de un camion. Ajunși la fața locului, pompierii au constatat ca incendiul se manifesta… Citeste articolul mai departe pe timisoarastiri.ro…

Sursa articol si foto: timisoarastiri.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Garda de intervenție Sebeș a intervenit, in cursul nopții trecute, pentru localizarea și stingerea unui incendiu izbucnit la un service auto, de pe strada Mihail Kogalniceanu. La ajungerea forțelor de intervenție la locul solicitarii, incendiul se manifesta la o incapere a unui service auto. Incendiul…

- Romania a trimis astazi 142 de pompierii in Grecia. Cei 142 de salvatori pline cu salvatori vor ajunge in provincia Atica, langa Atena, acolo unde incendiile de vegetatie continua sa puna populatia in pericol.

- Pompierii au intervenit, vineri dupa amiaza, pentru stingerea unui incendiu izbucnit in compartimentul motor al locomotivei unui tren, in gara orasului Gaesti, informeaza ISU Dambovita. Nu au fost inregistrate victime, potrivit Agerpres.ro. "Interventie pentru stingerea unui incendiu…

- Un incendiu puternic a izbucnit vineri dimineața la un depozit de mase plastice reciclabile de la periferia municipiului Salonta, județul Bihor. Focul a fost sesizat la ora 3:41 și a fost stins la ora 13:25, dupa aproape 10 ore, potrivit comunicatului ISU Crișana.Peste 60 de pompieri militari bihoreni…

- Pompierii bihoreni au intrat in alerta, vineri dimineața, inainte de ivirea zorilor, dupa ce au fost anunțați despre izbucnirea unui incendiu la un depozit din Salonta. Din primele informații, doua hale au fost cuprinse de flacari. “La ora 3.41, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Crisana al judetului…

- La fata locului intervin pompierii. Un incendiu a izbucnit in urma cu cateva momente la etajul trei al Spitalului de Copii "Sfanta Maria" din Iasi. La fata locului intervin pompierii. Managerul Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii "Sfanta Maria" din Iasi spune ca ar fi vorba despre un salon gol situat…

- Din fericire, soferul a reusit sa iasa la timp si a scapat nevatamat.Pompierii au venit rapid la fata locului si au stins incendiul, insa focul a distrus complet autoturismul.Cauza probabila a izbucnirii incendiului a fost un scurtcircuit electric.

- Intervenție inedita a pompierilor brașoveni, in aceasta dimineața. Un pui de urs a cazut intr-un canal, in apropierea unei locuințe din orașul Predeal. Pompierii ajunși la fața locului au introdus o scara in canalul respectiv, iar ursulețul, speriat, a ieșit singur, dupa care, dezorientat, a fugit…