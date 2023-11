Istoria Dobrogei - Bibliografie: ValeriusFlaccus (sec. I) - Argonauticele

Valerius Flaccus s a nascut in anul 45 la Patavium Padova Italia . El a scris "Argonauticele", o epopee neterminata in opt carti, in care reia in ansamblu tema lui Apollonius din Rodos sec. III i. H. . Flaccuspreiasi eroarea geografica a predecesorului grec,… [citeste mai departe]