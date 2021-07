Stiri pe aceeasi tema

- Gina Pistol posteaza frecvent fotografii cu bebelușul ei, insa niciodata nu a dorit sa ii arate chipul. Fanii incearca sa vada cum arata, de fapt, micuța Josephine, din fotografiile strategice pe care Gina Pistol le ofera, dar de data aceasta un detaliu buclucaș le-a atras atenția tuturor internauților…

- Chef Catalin Scarlatescu, unul dintre jurații celui mai apreciat show culinar din Romania, "Chefi la cuțite", a fost cel care i-a incantat din punct de vedere gastronomic pe toți cei prezenți la botezul lui Josephine. Gina Pistol a ținut neaparat sa ii mulțumeasca acestuia, intr-un mesaj publicat pe…

- Duminica, 21 iunie, Gina Pistol și Smiley și-au botezat fetița , pe micuța Josephine. Evenimentul s-a desfașurat in secret, iar cei doi au publicat imagini și mesaje, la o zi de la petrecere. Astazi, Gina Pistol a publicat primele imagini in care apar nașii fetiței sale. Este vorba despre buna ei prietena…

- A vrut sa țina totul secret, dar iata ca dupa eveniment nu s-a putut abține și a mai dat din casa, pentru fani. Gina Pistol a dezvaluit pe rețelele de socializare ca juratul de la Chefi la cuțite, Catalin Scarlatescu, nu doar ca a fost prezent, ci a și gatit preparate gustoase pentru toți invitații.…

- Josephine, fiica Ginei Pistol și a lui Smiley, a fost botezata, duminica, intr-o discretie totala. Doar cei doi parinti si cativa apropiati au participat la eveniment. Daca pana acum au pastrat discreția, iata ca prezentatoarea de la „Chefi la cutite” a dezvaluit cum a decurs evenimentul. „Duminica…

- Fanii show-ului Asia Express au avut parte de o surpriza de zile mari dupa ce au aflat cine va prezenta emisiunea in locul Ginei Pistol. Dupa ce a preluat Chefi la Cuțite, Irina Fodor se pregatește de un alt proiect uriaș. Aceasta nu o sa fie singura, mai ales pentru ca alaturi de ea o […] The post…

- Smiley și Gina Pistol traiesc cea mai frumoasa perioada a vieții lor de cand a aparut fiica lor Josephine in familie. Micuța prințesa a implinit, zilele trecute, doua luni și este rasfațata casei. Fanii fostei prezentatoare de la Chefi la Cuțite sunt innebuniți dupa fetița lui Smiley, pe care o complimenteaza…

- Surprize, surprize in noul sezon Chefi la cuțite! Irina Fodor, soția lui Razvan Fodor, o va inlocui pe Gina Pistol. Cum iubita lui Smiley a nascut in urma cu doua luni și trebuie sa se dedice in totalitate micuței Josephine, Irina este cea care a preluat fraiele celebrului show culinar. Cum au reacționat…