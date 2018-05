Stiri pe aceeasi tema

- Gina Haspel va fi noua directoare a CIA, dupa ce Senatul SUA a confirmat joi numirea ei de catre presedintele Donald Trump. Cu 51 de voturi pentru si 45 impotriva, Senatul a pus capat unei batalii politice legate de numirea primei femei la conducerea Central Intelligence Agency, agentia americana…

- Cei trei americani eliberati de Coreea de Nord miercuri le-au multumit presedintelui american Donald Trump si secretarului de stat Mike Pompeo, pentru ca le-au asigurat libertatea, scrie BBC, conform news.ro.„Am vrea sa ne exprimam recunostinta profunda fata de guvernul Statelor Unite, presedintele…

- Decizia presedintelui SUA Donald Trump de a se retrage din acordul nuclear cu Iranul si a restabili sanctiunile impotriva Teheranului reprezinta o amenintare la adresa ordinii mondiale, scrie miercuri ziarul chinez controlat de stat China Daily, citat de agentia dpa, informeaza AGERPRES . Anuntul…

- Fostul presedinte al Statelor Unite, George H.W. Bush, in varsta de 93 de ani, a parasit vineri spitalul din Houston unde a fost internat timp de aproape doua saptamani pentru tratarea unei infectii care s-a raspandit in sange, a precizat un purtator de cuvant al familiei, citat de Reuters.George…

- Cum era si de asteptat, pe fondul confuziei generale create de modificarile succinte si fara finalitate ale cadrului legislativ descrise anterior, proiectele de parteneriat public-privat initiate si derulate in Romania dupa 2006 nu au avut succesul scontat. As grupa cauzele acestor esecuri in trei…

- Secretarul de stat al SUA Mike Pompeo a subliniat necesitatea pentru unitate in regiunea Golfului, duminica, in cursul unei scurte vizite in capitala saudita Riad, relateaza Reuters. "Unitatea Golfului este necesara si trebuie sa o realizam", a declarat responsabilul american in cadrul unei conferinte…

- Tariceanu, despre o eventuala candidatura la prezidentiale. Presedintele ALDE (Alianța Liberalilor și Democraților), Calin Popescu-Tariceanu, a declarat joi, 22 martie, ca nu s-a decis daca va candida la alegerile prezidentiale, iar, daca va candida, nu va face anuntul de pe acum. “Eu nu m-am hotarat…

- Donald Trump, președintele Statelor Unite, a decis sa faca o nominalizare surpriza pentru funcția de director al Agenției Centrale de Informații. Potrivit postarii sale de pe Twitter, actualul director al CIA, Mike Pompeo, va prelua atribuțiile de Secretar de Stat, dupa demiterea lui Rex Tillerson.…