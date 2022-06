”Incepand de vineri, 24 iunie, ora 10.00, persoanele fizice se pot inscrie in prima etapa a Programului Rabla pentru Electrocasnice pentru selectarea voucherelor aferente categoriei din care fac parte masinile de spalat rufe, masinile de spalat vase si frigiderele/congelatoarele”, a transmis AFM, intr-un comunicat de presa. Sursa ctata precizeaza ca bugetul primei etape este de 25 de milioane lei, iar selectia voucherelor se face in perioada 24 iunie 2022, ora 10:00 – 30 iunie 2022, ora 23:59 sau pana la epuizarea bugetului. ”Persoanele fizice se mai pot inscrie in program prin crearea contului…