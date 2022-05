Stiri pe aceeasi tema

- Prima doamna Jill Biden va vizita Romania si Slovacia in perioada 5-9 mai pentru a se intalni cu membri ai serviciilor americane si personal din ambasade, parinti si copii ucraineni refugiati, lucratori umanitari si profesori, a anuntat luni biroul sau, potrivit Reuters. Duminica, sarbatorita ca Ziua…

- Dupa o vizita la Sofia, fara rezultatele scontate, pentru ca bulgarii refuza sa furnizeze arme Ucrainei, ba chiar deputații l-au boicotat, refuzand sa-l asculte in Parlament, ministrul de Externe ucrainean, Dmitro Kuleba, iși incearca norocul la București, unde se intalnește, vineri, cu premierul Nicolae…

- Inaltul comisar al ONU pentru refugiati, Filippo Grandi, a cerut joi tarilor vecine Ucrainei ”sa mentina deschise frontierele pentru cei care cauta securitate si protectie”, dupa ce cetateni ucraineni au cerut deja refugiu in Romania, Ungaria si Slovacia, transmite agentia EFE. Dupa ce Rusia a lansat…