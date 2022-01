Stiri pe aceeasi tema

- Politistul care a provocat, joia trecuta, teribilul accident din Sectorul 1, in urma caruia o fetita a murit si o alta a fost ranita, nu a dat declaratii, pana in prezent, in fata anchetatorilor, invocand starea emotionala in care se afla, potrivit avocatului familiei Raisei.

- Joi, in ziua in care a avut loc accidentul in urma caruia doua fetite au fost spulberate pe o trecere de pietoni din Sectorul 1 al Capitalei, politistul care a provocat tragedia participase la verificari privind modul in care sunt respectate prevederile privind masurile pentru prevenirea efectelor pandemiei,…

- Anchetatorii care fac cercetari in dosarul in care un polițist a accidentat mortal o fetița pe trecerea de pietoni au cerut stenograma discuțiilor la 112. O parte din inregistrare, obținuta de Digi24, arata cum a fost anunțat accidentul.

- Politistul care a provocat accidentul din Sectorul 1 soldat cu moartea unei fetite si ranirea alteia a anuntat, in apelul la 112, ca este agent de politie, aflat in timpul serviciului, si ca a lovit mortal un copil pe trecerea de pietoni. El a cerut sfaturi unuia dintre dispecerii cu care a vorbit pentru…

- Chestorul Bogdan Berechet, șeful Poliției Capitalei, a explicat vineri contradicțiile dintre declarațiile purtatoarei de cuvant a poliției, care afirmase ca polițistul care a lovit cu mașina doua fetițe pe o trecere de pietoni se afla in misiune, și declarațiile procurorilor, care au spus ca agentul…

- Polițistul care a intrat cu mașina in doua fete, de 11 și 13 ani, este acuzat de ucidere din culpa, a anunțat un procuror de caz, vineri, 14 ianuarie. Potrivit acestuia, agentul nu se afla in nicio misiune in momentul accidentului. Polițistul nu a acordat „prioritatea victime și a accidentat-o provocandu-i…

- Polițistul care a accidentat mortal, joi, o fata de 13 ani și a ranit o alta, nu se afla in misiune, iar mașina pe care o conducea avea in funcțiune doar semnalele luminoase, nu și pe cele acustice, a precizat procurorul Calin Radu, purtatorul de cuvant al Parchetului Sectorului 1 din București, intr-o…