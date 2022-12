Prima de relocare sprijin pentru șomeri De prima de relocare beneficiaza șomerii inregistrați la agențiile pentru ocuparea forței de munca care se incadreaza in munca, potrivit legii, intr-o alta localitate situata la o distanța mai mare de 50 km fața de localitatea in care iși au domiciliul sau reședința și, ca urmare a acestui fapt, iși schimba domiciliul sau iși stabilesc reședința in localitatea respectiva sau in localitațile invecinate acesteia. Cuantumul primei de relocare reprezinta 75% din suma destinata asigurarii cheltuielilor pentru locuire in noul domiciliu sau noua reședința, dar nu mai mult de 900 lei. Pentru a beneficia… Citeste articolul mai departe pe buletindecarei.ro…

