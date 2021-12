Stiri pe aceeasi tema

- In paralel cu ultimele intreceri din cadrul Campionatului Mondial de natatie in bazin scurt (25 m), la Abu Dhabi a avut loc și concursul de high diving, intrecere ce a stabilit sportivii calificați din aceasta ramura la Campionatul Mondial de inot de la Fukuoka (Japonia). La intrecerea din Emiratele…

- Selectionatele Algeriei si Egiptului s-au calificat in semifinalele Cupei Arabe pe natiuni la fotbal, ce se disputa in Qatar, urmand sa intalneasca echipele Qatarului si Tunisiei, conform agerpres. Sambata, in ultimele meciuri din sferturile de finala ale competitiei, algerienii au trecut cu 5-3…

- Echipele Tunisiei si Qatarului s-au calificat in semifinalele Cupei Arabe pe natiuni la fotbal, competitie se disputa pana pe 18 decembrie in Qatar, informeaza AFP. Tunisia a trecut cu 2-1 de Oman, in timp ce Qatar a invins cu 5-0 Emiratele Arabe Unite. In semifinale, programate miercuri, tunisienii…

- Emiratele Arabe Unite iși muta weekendul sambata și duminica, pentru a-și alinia mai bine economia la piețele globale. Majoritatea țarilor din Golf au weekend-ul de vineri pana sambata.

- In afara celor doua zile libere de sambata si duminica, locuitorii EAU vor avea o jumatate de zi suplimentara de odihna de vineri dupa-amiaza, ziua marii rugaciuni saptamanale in tarile musulmane."Emiratele Arabe Unite sunt prima tara din lume care introduce o saptamana de munca mai scurta de cinci…

- Emiratele Arabe Unite de astazi reprezinta rezultatul viziunii politice a Seicului Zayed bin Sultan Al Nahyan, forta care a stat in spatele unificarii Emiratelor si dezvoltarii ulterioare a tarii. Nascut in 1918 la Abu Dhabi, Secul Zayed a fost cel mai mic dintre cei patru fii ai Seicului Sultan bin…

- - Non-musulmanii vor putea sa se casatoreasca, sa divorteze si sa obtina custodia comuna a copiilor in baza legislatiei civile din Abu Dhabi, conform unui nou decret emis duminica de conducatorul acestui stat al Emiratelor Arabe Unite, a anuntat agentia de stiri de stat WAM, preluata de Reuters.…