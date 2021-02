Prima apariție a soției lui Kim Jong Un, după mai bine de un an de absență Soția liderului nord-coreean și-a facut apariția in public pentru prima data dupa mai bine de un an in care a absentat. Ri Sol-ju a participat impreuna cu soțul ei la un concert cu ocazia zilei de naștere a tatalui lui, King Jong-Il, fostul lider coreean. Absența ei a starnit diferite speculații, cum ca ar fi insarcinata sau ca ar avea probleme de sanatate. Odata cu apariția sa in public, zvonurile au incetat. Motivul pentru care aceasta ar fi luat o „pauza” de un an de la evenimente ar fi fost frica de o eventuala infecție cu Covid-19, deși la concert nimeni nu a purtat maști de protecție și… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

