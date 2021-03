Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Florin Citu a declarat ca știe motivele pentru care numarul de infectari a crescut in ultima perioada, in Romania oamenii putand merge la schi, unde nu au respectat in totalitate regulile. El a spus ca se cunoaște motivul cresterii numarului de infectari, referindu-se la faptul ca oamenii…

- Mii și mii de romani au fost vaccinați deja cu Astra Zeneca, lotul retras din Italia, inainte ca autoritațile sa decida suspendarea imunizarii cu acest produs. Oamenii au postat dovada pe diferite rețele de socializare. Ei ii contrazic astfel pe Florin Cițu, premierul Romaniei, Valeriu Gheorghița, presedintele…

- Liderul PSD Marcel Ciolacu a reactionat, dupa ce președintele Klaus Iohannis i-a cerut ministrului Justiției explicații in cazul clasarii Dosarului 10 august. „Oamenii politici din Romania ar trebui sa se hotarasca! Respecta independența justiției și se abțin de la comentarii privitoare la deciziile…

- "Ministerul Sanatatii are 11,43 de miliarde de lei buget, mai mare decat anul trecut, un an special, cu cea mai mare criza de sanatate in ultima suta de ani, am alocat mai multe resurse intr-un an in care nu o sa avem aceeasi situatie. In plus, suntem cu aproape doua miliarde mai mult decat in 2019…

- Surse politice spun ca prim-minstrul Florin Cițu ar vrea sa renunțe la gratuitatea acordata studenților pe CFR, aceasta fiind una din masurile care, in viziunea guvernului, ar putea ține in frau deficitul economic. Alianța Naționala a Organizațiilor Studențești din Romania (ANOSR), cea mai mare organizație…

- Ziua și protestul in Romania. Polițiștii din penitenciare au ieșit in fața Ministerului Justiției. Oamenii cer ca sporurile sa nu le fie taiate și salariile sa le fie marite. Aceștia spun ca muncesc in condiții grele și nu e normal ca actualul guvern sa vrea sa le reduca veniturile. Citește…

- Da, cuiva i-a venit ideea sa faca un top al țarilor in care oamenii se imbata cel mai des. Daca englezii sunt pe primul loc in acest clasament mondial, romanii sunt foaaaarte departe. Noi ne aflam pe locul 7, dar de la coada. Adica pe locul 26 din cele 32 de țari. Știu, parca nu-ți... View Article

- Rudele morților de la Colectiv au mers la Spitalul Matei Balș, unde au depus coroane de flori in memoria morților din incendiul de azi -dimineața. Oamenii cer ca responsabilii sa fie trași la raspundere. "Iohannis, demisia", a urlat o femeie. CITEȘTE ȘI: Vitaminele care au grija de sanatatea…