- Premierul Spaniei Pedro Sanchez si-a pastrat duminica afirmatiile despre ofensiva de represalii din Gaza care au infuriat Israelul, spunand ca este „o chestiune de umanitate”, transmite AFP. Vizitand vineri punctul de trecere Rafah din Egipt impreuna cu omologul sau belgian Alexander De Croo, Sanchez…

- Presedintele democrat al SUA, Joe Biden, nu se bucura deloc de aprobarea americanilor de rand din cauza poziției de susținere in razboiul dus de Israel contra teroriștilor palestinieni Hamas. O arata un sondaj recent realizat de postul de eleviziune NBC, in care fostul președinte republican Donald…

- Ministrul israelian al Apararii, Yoav Gallant, a anunțat sambata, 28 octombrie, ca Israelul a "trecut la o noua faza" in razboiul impotriva Hamas, dupa ce forțele sale terestre au patruns in Fașia Gaza și armata a bombardat obiective teroriste din enclava in cursul nopții, relateaza The Times of Israel…

- Israelul nu are niciun interes sa intre in razboi cu vreun alt inamic in afara de Hamas, a declarat joi ministrul israelian al apararii Yoav Gallant. „Ducem un razboi pe frontul de sud impotriva Hamas, pregatiti pentru orice evolutie (a situatiei) in nord, Hezbollah sufera multe pierderi. Cu toate acestea,…

- Ministrul israelian al apararii, Yoav Gallant, a declarat ca ofensiva terestra pe care Israelul o pregatește in Fașia Gaza ar putea dura și trei luni de zile, dar ca va fi chiar ultima daca Israelul va reuși in final sa elimine gruparea terorista Hamas.

- Un politician palestinian de rang inalt din Cisiordania a declarat joi, 19 octombrie, pentru Sky News, ca cele 20 de camioane cu ajutoare umanitare care urmeaza sa ajunga in Fașia Gaza dinspre Egipt sunt "nimic" in comparație cu nevoile existente și ca enclava asediata se afla in pragul unui "dezastru…

- Tensiunile se indreapta spre un adevarat razboi, intre Hamas și Israel. Mai mult, guvernul statului evreu are de gand sa anexeze o bucata din Gaza. Ministrul israelian de externe, Eli Cohen, a lasat sa se ințeleaga ca Israelul ar putea anexa o parte din Gaza, intr-un interviu radiofonic acordat miercuri…