- Premierul Nicolae Ciuca spune, marți, dupa consultarile cu reprezentanții elevilor și parinților, ca solicitarile cadrelor didactice sunt legitime, dar ca soluția nu este o greva generala pe final de an școlar, atunci cand trebuie incheiate mediile și pregatite examenele naționale.„Am susținut, inca…

- La o școala de renume din centrul Timișoarei, aproape 90 la suta dintre profesori au intrat de luni dimineața in greva. La școala au fost doar cațiva elevi. Un elev de clasa a V-a a spus ca „diriga” l-a trimis acasa pentru ca nu se fac ore.

- Negocieri cruciale in ultima zi dinainte de greva profesorilor. Ciuca sustine ca rezolvarea e la Ministerul Muncii. Budai: Solutia este la intreaga coalitie Negocieri cruciale in ultima zi dinainte de greva profesorilor. Ciuca sustine ca rezolvarea e la Ministerul Muncii. Budai: Solutia este la intreaga…

- Ministrul Muncii, Marius Budai a declarat sambata despre negocierile cu sindicatele din educatie ca nu crede ca solutia este doar la el ci este la intreaga coalitie. Intrebat daca va merge in fata profesorilor cu o majorare a salariilor, ministrul a spus ca nu merg la o negociere cu concluziile si cu…

- In timp ce profesori au anunțat ca inchid școlile, ministrul cu banii a pornit o rafuiala politica. Marius Budai susține ca salariile profesorilor au fost majorate doar de PSD, iar in timpul guvernarii liberale ei nu au primit niciun leu in plus la finalul lunii. „Soluția pentru dascali nu este a ministrului…

- Ministrul Muncii, Marius Budai (PSD), a declarat, joi, la Ploiesti, referindu-se la protestele profesorilor, ca acestea sunt legitime, insa nu trebuie sa sufere copiii nevinovati."Solutia pentru dascali nu este a ministrului Muncii, este a noastra, a PSD. Eu cred ca dascalii nostri stiu ca atunci…

- Profesorii de pregatesc de greva generala care va incepe luini, 21 mai, și s-ar putea prelungi pana la sfarșitul anului școlar, ceea ce ar afecta grav elevii. Totodata, in universitați va fi greva de avertisment.