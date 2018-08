Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, vineri, decretul de trecere în rezerva, începând cu 5 august 2018, a generalului cu patru stele Silviu Predoiu din Serviciul de Informatii Externe.

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a semnat luni, 21 mai a.c., decretul privind inaintarea in gradul de general cu patru stele, la trecerea in rezerva, a generalului locotenent cu trei stele Costache Vasilica Sarca din Serviciul de Informatii Externe.Costache Vasilica Sarca este adjunct al directorului…

