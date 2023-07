Stiri pe aceeasi tema

- Intr-o scrisoare adresata directorului general al Meta, Mark Zuckerberg, un avocat al Twitter, aplicație deținuta de Elon Musk, a acuzat compania și-a insușit in mod ilegal secrete comerciale aparținand Twitter, relateaza The Guardian și Reuters. Astfel, Twitter a amenințat ca va da in judecata Meta…

- Meta a lansat miercuri noua sa retea de socializare, numita Threads, o platforma de microblogging cu caracteristici similare celor ale Twitter, o amenintare pentru grupul lui Elon Musk deja fragilizat, relateaza AFP.Sa mergem. Bine ati venit pe Threads, a scris CEO ul Meta, Mark Zuckerberg, pe contul…

- Meta, compania condusa de Mark Zuckerberg care detine retelele sociale Facebook si Instagram, lanseaza Threads, o noua retea sociala ce reprezinta o alternativa pentru Twitter, reteaua sociala condusa de Elon Musk.

- Alternativa Meta la Twitter, numita Threads, va fi disponibila cel putin pentru o parte a utilizatorilor smartphone-uri, incepand de joi. Dupa mai multe luni de dezvoltare si teste, Meta este pregatita sa lanseze Threads, o noua retea sociala prin care incearca sa capitalizeze nemultumirea utilizatorilor…

- Meta a declarat ca va restricționa accesul consumatorilor canadieni la știrile de pe platformele sale, dupa ce parlamentul din Canada a adoptat un controversat proiect de lege privind știrile online, informeaza BBC . Proiectul de lege obliga marile platforme sa compenseze editorii de știri pentru conținutul…

- Meta Platforms a declarat ca va oferi cercetatorilor acces la componentele unui nou model de inteligența artificiala „asemanator cu cel uman”, despre care a spus ca poate analiza și finaliza imagini neterminate cu mai multa precizie decat modelele existente, noteaza Reuters. Modelul, I-JEPA, utilizeaza…

- Zeci de angajați care lucreaza in departamente precum marketing, securitate, managementul programelor, strategia de conținut, confidențialitate și comunicarea corporativa au anunțat pe LinkedIn ca au fost disponibilizați, in cel mai recent val de concedieri derulat de Meta, relateaza Reuters.Aceste…

- Proprietarul Facebook si Instagram a spus intr-o serie de postari pe blog ca a proiectat un cip de prima generatie in 2020, ca parte a programului Meta Training and Inference Accelerator (MTIA). Scopul a fost de a imbunatati eficienta modelelor de recomandari pe care le foloseste pentru a difuza reclame…