Stiri pe aceeasi tema

- Un accident teribil a avut loc in Agnita, județul Sibiu, acolo unde o tanara care se angajase in traversarea strazii a fost lovita de o mașina de poliție. La fața locului au fost solicitate mai multe echipaje medicale, dar din pacate, medicii au fost nevoiți sa declare decesul. Cine este șoferul vinovat…

- O tanara de 21 de ani, din judetul Sibiu, a fost accidentata mortal de un politist, aflat in timpul serviciului. Procurorii au deschis un dosar de ucidere din culpa. Tanara de 21 de ani traversa strada 1 Decembrie, din orașul Agnita, cand a fost spulberata de autospeciala politiei. Conform Antena…

- Un accident cumplit a avut loc cu o seara inainte in localitatea Agnita din Sibiu. O fata și-a pierdut viața, dupa ce un polițist care se afla la volanul unei autospeciale a spulberat-o cu mașina. Din pacate, medicii nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viața tinerei in varsta de 21 de ani.

- Durere imensa într-o familie din Sîngerei! O fețița de 13 ani a decedat, dupa ce ar fi fost lovita în cap din neatenție cu o minge la orele de educația fizica. Potrivit informațiilor, minora s-ar fi adresat dupa ajutor medical la Spitalul raional Sîngerei, în…

- Tragedie fara margini pe o șosea din apropiere de Blaj, acolo unde un barbat in varsta de 50 de ani a decedat in urma unui impact puternic dintre o mașina și o automacara. Totodata, oamenii legii fac cercetari pentru a stabili cu exactitate circumstanțele in care a avut loc accidentul rutier, in care…

- Tragedie fara margini pe o șosea din Craiova, acolo unde un motociclist in varsta de 59 de ani s-a stins din viața in urma impactului violent cu un autoturism. Barbatul a decedat pe loc, iar ajutoarele ajunse la fața locului nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viața victimei. Potrivit primelor…

- Tragedie in orașul Cimișlia. O femeie in varsta de 63 de ani a fost lovita mortal de un automobil. Totul s-a intamplat, miercuri dimineața in jurul orei 7:00. Potrivit ofițerului de presa IP Cimișlia, Cristina Vicol, victima a traversat strada inafara trecerii de pietoni.

- Tragedie fara margini in Austria, acolo unde un tanar in varsta de 33 de ani s-a stins din viața intr-un accident de mașina. Din primele detalii, victima s-ar fi rasturnat cu automobilul la volanul caruia se afla pe o șoșeasa din Eferding. Din nefericire, romanul a decedat, asta pentru ca ajutoarele…