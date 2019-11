Stiri pe aceeasi tema

- Peste 298.000 de alegatori au votat in strainatate la alegerile prezidențiale pana duminica la ora 07.00, dintre care 273.284 de alegatori au votat pe liste suplimentare, iar 25.189 sunt votanți pe lista corespondența, potrivit datelor furnizate de Biroul Electoral Central (BEC).Pana duminica…

- Potrivit Biroului Electoral Central (BEC), pana sambata la ora 18.00, au votat la sectiile deschise in strainatate 232.151 de persoane in turul I la alegerile prezidentiale. Cei mai multi romani au votat in:Italia: 39.274Marea Britanie: 36.236Germania: 33.029Spania: 25.842Republica Moldova: 14.367Vezi…

- Sambata, in diaspora se inregistreaza o prezența record la urnele de votare, iar la ora 16.30, pragul de 200.000 de romani care au votat in strainatate a fost atins. Potrivit datelor BEC, la ora 16.30, numarul total de votanți din strainatate era de 206.137. Se voteaza masiv in secțiile din Italia,…

- Potrivit Biroului Electoral Central, pana sambata la ora 16.00, au votat la sectiile deschise in strainatate 169.702 persoane.Cele mai multe voturi, respectiv 30.080, s-au inregistrat la cele 142 de sectii de votare din Italia. La aceste voturi se adauga 59 de persoane care au votat prin corespondenta…

- Peste 75.000 de romani din strainatate au fost prezenti la urne pana la ora 22,00 in prima zi a alegerilor in diaspora. Acestora li se adauga aproape 25.200 de cetateni romani care au votat prin corespondenta, potrivit cifrelor publicate pe platforma Biroului Electoral Central. In premiera, anul acesta…

- A fost depasit pragul de 100.000 de romani din diaspora care au votat. Trei sferturi au votat la sectii, iar 25.000 prin corespondenta. Cele mai multe sectii de votare pentru romani sunt in Spania – 143, in 99 de localitati – o parte deschise in hoteluri, centre culturale, centre comerciale sau, de…

- Un numar de peste 47.000 romani au votat pana la ora 18.00, la sectiile deschise vineri in strainatate, potrivit datelor Biroului Electoral Central (BEC), numarul acestora dublandu-se in trei ore, in conditiile in care la ora 15:00 numarul lor era 21.950. La aceștia se adauga și cei 25.000 de romani…

- Sectiile din Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord au fost deschise, iar peste 14.000 de persoane au votat, la urne, pana in prezent, in diaspora. Putin dupa ora 14,00, aproximativ 14.000 de romani figureaza ca au votat pe liste suplimentare in strainatate. Acestora li se adauga aproximativ…