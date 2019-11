#Prezidenţiale2019/Mugur Cozmanciuc (PNL Neamţ): Echipa noastră va defini viitorul judeţului pentru următorii 20 ani Presedintele PNL Neamt, Mugur Cozmanciuc, a declarat la iesirea de la urne ca echipa din care face parte "va defini viitorul judetului" pentru urmatorii 20 de ani. "Am votat pentru o Romanie normala, am votat pentru judetul Neamt, am votat pentru Moldova. Suntem impreuna o echipa care va defini viitorul judetului Neamt pentru urmatorii 20 de ani", a declarat presedintele PNL Neamt, deputatul Mugur Cozmanciuc. Parlamentarul a lansat un apel catre toti alegatorii din judetul Neamt sa iasa la vot. "Sa mearga toti nemtenii la vot, suntem sub media nationala. Ne dorim ca mobilizarea electoratului din… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

