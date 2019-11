#Prezidenţiale2019 Iohannis: PSD se agaţă cu disperare de putere; o să o încaseze Presedintele Klaus Iohannis a declarat vineri, la adunarea regionala a filialelor PNL Sud-Muntenia, organizata la Pitesti, ca PSD se "agata cu disperare de putere" si a afirmat ca social-democratii vor pierde alegerile. "Acum chiar se apropie alegerile. Ne dam seama noi bucurosi, curajosi. (...) PNL este puternic si hotarat. Se simte si la ei. Vad venind ei pesedistii cea mai mare infrangere de dupa Revolutie si le este frica pesedistilor si se agata cu disperare de fiecare zi cat mai raman la putere. O disperare urata! Acesti pesedisti se agata de putere doar, doar inca o zi in care mai pot da… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

