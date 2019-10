Stiri pe aceeasi tema

- Ciutacu a precizat ca nu a decis cu cine va vota la prezidențiale, cu toate ca nu il susține pe președintele Iohannis sau pe Dan Barna și i-a lansat Vioricai Dancila o provocare, sa il convinga, in direct, sa voteze cu ea. „In primul rand sa votați un președinte femeie. Romania nu a avut…

- Aflata la un eveniment electoral in localitatea Saucesti - Bacau, Viorica Dancila, candidatul PSD la alegerile prezidentiale, a facut un comentariu asupra modului in care opozitia condusa de Klaus Iohannis ii priveste pe romani. "Sase barbati de stat, in frunte cu candidatul Iohannis au daramat…

- Candidatul PSD la alegerile prezidențiale, Viorica Dancila, a reluat luni invitația adresata președintelui Klaus Iohannis de a participa la o confruntare televizata fața in fața in legatura cu proiectul prezidențial.„Nu am primit niciun raspuns (la invitatiile anterioare, n.red.) Sper ca dlui…

- Candidatul PSD la prezidențiale, Viorica Dancila, a zis vineri la Constanța ca partidul se afla intr-un moment de cumpana, ca s-au facut multe greșeli la europarlamentare și le-a transmis primarilor sa demonstreze la prezidențiale ca merita un nou mandat la locale:Alegerile prezidențiale vor…

- Presedintele PSD, Viorica Dancila, a cerut vineri sprijinul fiecarei femei social-democrate, precum si al tuturor femeilor din Romania in campania pentru alegerile prezidentiale, care urmeaza. "Cred ca in aceasta campanie femeile trebuie sa fie in primul rand, pentru ca intr-o familie femeile gestioneaza…

- Candidatul PSD la alegerile prezidențiale, premierul Viorica Dancila, a declarat joi la Pitești ca „sub nicio forma” nu se va retrage din cursa. „Sub nicio forma. De unde v-a venit ideea asta?”, le-a spus Dancila jurnaliștilor care au intrebat-o daca e dispusa sa renunțe la candidatura. Pe scena…

- Fostul președinte Traian Basescu a declarat vineri la Digi24 ca in opinia sa candidatul PMP la prezidentiale se va bate de la egal la egal cu Dan Barna (USR-PLUS) si Viorica Dancila (PSD):„Eu cred ca va fi o mare supriza. PMP isi va decide duminica candidatul, va fi ori Neamtu, ori Paleologu.…