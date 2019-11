Prezidenţiale 2019. Eugen Tomac a votat ”Pentru mine a devenit o tradiție sa imi exprim votul la Chișinau pentru alegerile prezidențiale. (...) Pentru viitorul președinte al Romaniei am decis sa votez tot la Chișinau. Ii invit pe toți cetațenii romani sa-și exprime dreptul de vot, pentru ca la propunerea PMP la alegerile prezidențiale se voteaza anticipat, deci nu vom mai avea cozile interminabile. Am venit azi sa votez exact la ora 12.00 tocmai ca imi doresc ca un numar cat mai mare de cetațeni sa voteze”, a declarat Eugen Tomac. El i-a indemnat pe cei care au și cetațenie romana sa mearga sa voteze El i-a indemnat pe cei care au și cetațenie romana sa mearga sa ”Votez… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

