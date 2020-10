Stiri pe aceeasi tema

- Eurostat: Romania, printre statele UE in care productia industriala a crescut in august, dupa o scadere cu aproape 14% la opt luni Productia industriala a crescut cu 0,7% in zona euro si cu 1% in UE in august, comparativ cu luna precedenta, pe fondul relaxarii masurilor destinate sa limiteze pandemia,…

- Luni, 5 Octombrie - Ministerul Finantelor Publice organizeaza licitatie pentru o emisiune de obligatiuni in suma de 500 milioane lei - Administratia Nationala de Meteorologie publica prognoza meteo pentru urmatoarele doua saptamani - INS: Cifra de afaceri in comertul cu amanuntul in…

- Luni, 28 Septembrie - Ministerul Finantelor Publice organizeaza licitatie pentru o emisiune de obligatiuni in suma de 600 milioane lei - Administratia Nationala de Meteorologie publica prognoza meteo pentru urmatoarele doua saptamani - Institutul National de Statistica publica tendintele…

- Luni, 14 Septembrie -Ministerul Finantelor Publice organizeaza licitatie pentru o emisiune de obligatiuni in suma de 100 milioane lei - Institutul National de Statistica publica datele privind indicii productiei industriale (IPI), in iulie 2020 - Institutul National de Statistica publica datele privind…

- Revenirea in ''V'' a economiei este o certitudine si toate datele oficiale de la Institutul National de Statistica si Eurostat confirma acest scenariu, spune ministrul Finantelor Publice, Florin Citu. "Am promis si am livrat. Am spus ca fac totul ca economia sa aiba o revenire in 'V'. Astazi, nimeni…

- Marti, 25 august - Banca Nationala a Romaniei publica datele privind indicatorii monetari in iulie 2020 Miercuri, 26 august - Conferinta live despre gestionarea bio-deseurilor; evenimentul este organizat de Asociatia Oamenilor de Afaceri din Romania, in parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor si…

- In Romania, in anul 2019 se inregistrau cele mai mici preturi la carne din Uniunea Europeana (UE), cu 37,3% sub media UE, arata datele publicate astazi de Eurostat, potrivit Agerpres. In ceea ce priveste Romania, situatia din 2019 este aceeasi cu cea inregistrata in anul 2018.Alte state membre cu preturi…

- Romanii au cumparat cea mai ieftina carne din UE, in 2019. Prețurile, cu peste 37% sub media europeana Cele mai mici preturi la carne din Uniunea Europeana (UE) in anul 2019 se inregistrau in Romania, cu 37,3% sub media UE, arata datele publicate marti de Eurostat. În ceea ce priveşte România,…