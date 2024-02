Stiri pe aceeasi tema

- La Colegiul Național "Mihai Eminescu" Satu Mare, s-a desfașurat un seminar educațional axat pe informarea elevilor despre gratuitatea abonamentelor de transport public și promovarea educației civice și a protecției mediului. The post EDUCAȚIE CIVICA Colegiul Național ‘Mihai Eminescu’ din Satu Mare gazduiește…

- Satu Mare, 15 februarie 2024 - Intr-o demonstrație frumoasa de comunitate și solidaritate, doamnele profesoare de la Colegiul Național “Mihai Eminescu” din Satu Mare au ales sa iși petreaca ziua de astazi intr-un mod cu totul special, alaturi de elevii lor. Impreuna, au participat la inițiativa “O masa…

- Satu Mare, 15 februarie 2024 - Intr-o demonstrație frumoasa de comunitate și solidaritate, doamnele profesoare de la Colegiul Național “Mihai Eminescu” din Satu Mare au ales sa iși petreaca ziua de astazi intr-un mod cu totul special, alaturi de elevii lor. Impreuna, au participat la inițiativa “O masa…

- Radu Bud s-a nascut pe data de 5 februarie 1961 in Satu Mare. A absolvit Colegiul Național "Mihai Eminescu" din Satu Mare,... The post ANIVERSARE Fostul prefect Radu Bud iși aniverseaza ziua de naștere first appeared on Informatia Zilei .

- Primaria incheie un protocol de colaborare, pe o durata de zece ani, cu Inspectoratul Județean de Poliție (IPJ) Cluj in vederea realizarii unui plan comun de acțiuni pentru combaterea consumului de substanțe psihoactive in Cluj.

- Catedra de limba și literatura romana de la Colegiul Național „Mihai Eminescu” din Satu Mare organizeaza in anul școlar 2023-2024 cea de-a XI-a ediție a Concursului de creație, recitare și interpretare „Darul ce ni s-a facut prin Eminescu”, din cadrul Proiectului educativ „Darul ce ni s-a facut prin…

- De la Colegiul Național ,,Mihai Eminescu” Satu Mare la gimnaziu (prof. Moldovan Gheorghe) au fost obținute rezultatele: clasa a V-a Miruna Secan – mențiune și medalie de argint, Tudor Sasu – mențiune și medalie de argint. clasa a VI-a Mihai Dorle locul 6 – mențiune III și medalie de argint. clasa a…

- Un prestigios bastion al educației, Colegiul Național “Mihai Eminescu”, iși aniverseaza istoria bogata, ce iși intinde radacinile inapoi in secolul al XVII-lea. Fondat inițial in 1634, cand iezuiții au primit aprobarea de a deschide un colegiu in oraș, instituția a fost susținuta printr-un edict emis…