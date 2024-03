Stiri pe aceeasi tema

- Prilej de sarbatoare, azi, 22 martie 2024, la Colegiul Național “Mihai Eminescu” din Satu Mare! Ziua Francofoniei a adunat profesori de limba franceza și elevi, in sala festiva a colegiului, pentru a marca 100 de ani de la inființarea Institutului Francez din Romania. In prezența doamnei inspector școlar…

- Elevi ai Colegiului Național "Mihai Eminescu" din Satu Mare, impreuna cu cadre didactice, participa la un proiect Erasmus+ in Lituania, explorand educația și cultura locala prin activitați interactive și vizite culturale, imbogațind astfel experiența lor educaționala. The post SCHIMB EDUCAȚIONAL Elevii…

- La Colegiul Național “Mihai Eminescu” din Satu Mare, evenimentul “Școala Increderii” a marcat al patrulea an de participare a instituției... The post DEZVOLTARE PROFESIONALA Școala increderii la Colegiul Național “Mihai Eminescu”: O lecție de succes și devotament in educație first appeared on Informatia…

- Colegiul Național “Mihai Eminescu” Satu Mare a organizat o sesiune informativa despre siguranța online și prevenirea cyberbullying-ului, in colaborare cu Inspectoratul Județean de Poliție, pentru conștientizarea a 215 elevi. The post PREVENIREA GYBERBULLYING-ULUI Combaterea Cyberbullying-ului: O prioritate…

- La Colegiul Național "Mihai Eminescu" Satu Mare, s-a desfașurat un seminar educațional axat pe informarea elevilor despre gratuitatea abonamentelor de transport public și promovarea educației civice și a protecției mediului. The post EDUCAȚIE CIVICA Colegiul Național ‘Mihai Eminescu’ din Satu Mare gazduiește…

- Satu Mare, 15 februarie 2024 - Intr-o demonstrație frumoasa de comunitate și solidaritate, doamnele profesoare de la Colegiul Național “Mihai Eminescu” din Satu Mare au ales sa iși petreaca ziua de astazi intr-un mod cu totul special, alaturi de elevii lor. Impreuna, au participat la inițiativa “O masa…

- Radu Bud s-a nascut pe data de 5 februarie 1961 in Satu Mare. A absolvit Colegiul Național "Mihai Eminescu" din Satu Mare,... The post ANIVERSARE Fostul prefect Radu Bud iși aniverseaza ziua de naștere first appeared on Informatia Zilei .