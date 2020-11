Stiri pe aceeasi tema

- Preturile petrolului au scazut vineri sub 40 de dolari pe baril, din cauza cresterii numarului cazurilor de coronavirus la nivel mondial si a intarzierii rezultatelor alegerilor prezidentiale din Statele Unite, care tin piata in suspans, ransmite Reuters.Franta a raportat un numar record de…

- Preturile petrolului scad din nou sub 40 de dolari pe baril, din cauza pandemiei de coronavirus si a alegerilor din SUA Preturile petrolului au scazut vineri sub 40 de dolari pe baril, din cauza cresterii numarului cazurilor de coronavirus la nivel mondial si a intarzierii rezultatelor alegerilor prezidentiale…

- Presedintele republican in exercitiu, Donald Trump, le-a spus unor aliati, in ultimele zile, ca nu intentioneaza sa-si recunoasca infrangerea de catre candidatul democrat la presedintie Joe Biden, chiar daca este infrant in statele-cheie Georgia si Pennsylvania, fara de care nu poate ramane la Casa…

- Prețurile petrolului au atins luni nivelul minim al ultimelor cinci luni, dupa noi restricții induse de evoluția pandemiei de coronavirus, relateaza BBC.Citește și: Nicușor Dan iși primește binecuvantarea din SUA: intalnire cu ambasadorul american Mai multe economii au inasprit restricțiile,…

- Statele Unite au raportat cel mai mare numar de infectii cu nou coronavirus pe parcursul a doua zile, pana sambata, in timp ce in Franta numarul cazurilor noi a atins duminica un nivel record de peste 50.000 de cazuri, iar luni au fost inregistrate cele mai multe internari noi pentru Covid-19 dupa data…

- Pretul titeiului a scazut joi, dupa avansul inregistrat in ziua anterioara, deoarece cresterea numarului de infectii cu noul coronavirus pe plan mondial a sporit temerile privind cresterea economiei si redresarea cererii de petrol, transmite Reuters potrivi Agerpres. Cotatia futures a barilului de…

- Pretul petrolului a scazut din nou, miercuri, dupa declinul semnificativ din precedenta sesiune, deoarece sporirea cazurilor de Covid-19 in SUA, India, Marea Britanie si Spania submineaza sperantele unei redresari solide a cererii de titei pe plan global si a cresterii activitatii economice, transmite…

- Pretul petrolului a scazut din nou miercuri dupa declinul accentuat din sesiunea precedenta, pe fondul cresterii cazurilor COVID-19 in unele tari precum SUA, India, Marea Britanie si Spania, care a subminat sperantele unei redresari constante a cererii globale, relateaza Reuters.Cotatia futures…