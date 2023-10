Preţurile petrolului au crescut vineri cu mai mult de 4% după ce SUA au înăsprit sancţiunile împotriva exporturilor ruseşti de ţiţei Contractele futures pentru titeiul Brent, de referinta la nivel international, cu expirare in decembrie, s-au tranzactionat in urcare cu 4%, la 89,4 dolari pe baril, in timp ce contractele futures pentru titeiul West Texas Intermediate din SUA, pe termen de o luna, au crescut cu 4,1%, ajungand la 86,3 dolari pe baril. Revenirea la 90 de dolari pe baril vine dupa ce SUA au impus, joi, sanctiuni asupra a doua companii de transport maritim despre care au spus ca au incalcat plafonul pretului petrolului stabilit de G7, un mecanism menit sa mentina fluxurile rusesti pe piata, in timp ce franeaza fondurile… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Contractele futures pentru titeiul Brent, de referinta la nivel international, cu expirare in decembrie, s-au tranzactionat in urcare cu 4%, la 89,4 dolari pe baril, in timp ce contractele futures pentru titeiul West Texas Intermediate din SUA, pe termen de o luna, au crescut cu 4,1%, ajungand la 86,3…

- Preturile petrolului au inregistrat in aceasta saptamana cele mai puternice pierderi dupa cele consemnate in martie, o noua ridicare partiala a interdictiei Rusiei pentru exporturile de carburanti agravand temerile legate de cerere, din cauza factorilor macroeconomici negativi, transmite Reuters.Vineri,…

- Vineri, contractele futures pentru petrolul Brent aproape au stagnat, la 84,14 dolari pe baril. Contractele futures pentru titeiul U.S. West Texas Intermediate fost in jurul valorii de 82,35 dolari pe baril. Pe ansamblul saptamanii, pretul petrolului Brent a scazut cu aproximativ 11,7%, iar cel al petrolului…

- Preturile petrolului au crescut cu aproximativ 3% miercuri, dupa ce stocurile de titei din SUA au scazut mai mult decat erau asteptarile, amplificand ingrijorarile legate de oferta, pe fondul reducerilor de productie ale OPEC+, transmite Reuters. Creșterile prețului petrolului vin in contextul in care…

- Preturile petrolului au urcat marti la maximele din ultimele 10 luni, deoarece productia slaba a exploatarilor de sist din SUA a amplificat ingrijorarile legate de aprovizionare, din cauza reducerilor extinse ale productiei din partea Arabiei Saudite si Rusiei, informeaza news.ro.Contractele futures…

- Preturile petrolului au urcat la cele mai inalte nivele al anului in aceasta saptamana, continuand o crestere care i-a determinat pe unii analisti sa anticipeze ca preturile titeiului ar putea atinge 100 de dolari pe baril inainte de sfarsitul acestui an, transmite CNBC, conform News.ro.Contractele…

- Preturile petrolului au crescut marti, pe masura ce dolarul a scazut, in timp ce investitorii au dezbatut impactul potential asupra ofertei si cererii de energie al uraganului Idalia, care va lovi Florida in aceasta saptamana, transmite Reuters, citat de news.ro.Contractele futures pentru U.S. West…

- Preturile petrolului au scazut vineri cu mai mult de un dolar pe baril, pe masura ce dolarul s-a apreciat iar traderii au marcat profiturile in urma cresterii puternice din ultimele zile, dar au inregistrat pentru a treia oara cresteri pe ansamblul saptamanii, transmite Reuters, citat de news.ro.Contractele…