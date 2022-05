Stiri pe aceeasi tema

- Contractele futures pentru petrolul Brent au crescut cu 1,43 dolari, sau cu 1,3%, la 112,31 dolari pe baril pana la ora 16:18 GMT (19:18 ora Romaniei), in timp ce pretul titeiului West Texas Intermediate (WTI), de referinta pe piata americana, a urcat cu 1,50 dolari, sau cu 1,4%, la 109,77 dolari pe…

- Valorile de referinta ale titeiului au crescut constant in ultimele doua luni, dupa invadarea Ucrainei de catre Moscova. Pana acum, Uniunea Europeana a fost reticenta in a opri complet importurile de petrol si gaze rusesti, iar planurile sale inca nu sugereaza o interdictie completa pentru toti membrii…

- Preturile au scazut in ciuda productiei mai mici a OPEC+, care a livrat in martie cu 1,45 milioane de barili pe zi (bpd) sub tintele sale proprii, deoarece productia din Rusia a inceput sa scada in urma sanctiunilor impuse de Occident, potrivit unui raport al aliantei de producatori vazut de Reuters.…

- Vanzarile s-au accelerat pana la inchidere, indicele de referinta Brent si indicele West Texas Intermediate, de referinta pe piata din SUA, atingand cele mai scazute niveluri de inchidere din 16 martie. Pretul petrolului Brent a incheiat tranzactiile in declin cu 5,57 dolari, sau cu 5.2%, la $101,07…

- Cotatiile petrolului au fost influentate negativ si de noile restrictii din China pentru a reduce raspandirea coronavirusului, care au provocat ingrijorari ca cererea de combustibil ar putea fi afectata. Pretul titeiului Brent a scazut cu 2,38 dolari, sau cu 2,1%, pana la 110,10 dolari pe baril pana…

- Contractele futures pentru petrol au crescut vertiginos de la invadarea Ucrainei de catre Rusia si au atins cele mai inalte niveluri din 2008 la inceputul acestei saptamani, dar s-au retras brusc in ultimele doua sesiuni, deoarece unele tari producatoare au semnalat ca ar putea actiona pentru a creste…

- Contractul futures pentru titeiul Brent cu livrare in aprilie a scazut cu 2,29 dolari, sau cu 2,3%, pana la 96,79 dolari pe baril, dupa ce a urcat in timpul sedintei pana la 101,99 dolari pe baril. Contractul mai activ pentru luna mai a scazut cu 1,72 dolari, sau cu 1,8%, pana la 93,70 dolari pe baril.…

- Pozitia amenintatoare a Rusiei a dominat pietele petroliere de cateva saptamani, cu ingrijorarea ca intreruperile livrarilor principalulului producator de pe o piata globala cu oferta stransa ar putea impinge preturile petrolului la 100 de dolari pe baril. “Piata ramane extrem de stransa, iar preturile…