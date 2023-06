Contractele futures pentru titeiul Brent au crescut cu 1 dolar, sau cu 1,3%, la 77,13 dolari pe baril, dupa ce au atins un maxim al sesiunii de 78,73 dolari pe baril. Pretul titeiului U.S. West Texas Intermediate a castigat 87 de centi, sau cu 1,2%, pana la 72,61 dolari pe baril, dupa ce a atins un maxim intermediar de 75,06 dolari pe baril. Ambele contracte au extins castigurile de peste 2% de vineri, dupa ce ministerul saudit al energiei a declarat ca productia regatului va scadea la 9 milioane bpd in iulie, de la aproximativ 10 milioane bpd in mai. Reducerea este cea mai mare din ultimii ani…