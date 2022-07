Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Joe Biden a declarat joi ca preturile la carburanti si la alimente sunt ridicate din cauza invaziei Rusiei in Ucraina si a promis ca aceasta din urma va fi ajutata de SUA si de aliatii sai atat timp cat va fi nevoie in razboiul impotriva Rusiei, potrivit agentiilor Reuters,…

- Ei se asteapta ca cresterea Produsului Intern Brut al SUA sa incetineasca pana la aproape zero pana in a doua jumatate a anului viitor, ”pe masura ce impactul intarziat al conditiilor financiare mai stricte incetineste economia”. Economistii prognozeaza doar o redresare ”modesta” a cresterii in 2024,…

- Preturile la alimentele din Marea Britanie au crescut cu cel mai rapid ritm din 2009. In ultimele 4 saptamani, preturile au crescut cu 7% comparativ cu anul trecut, oamenii fiind din ce in ce mai ingrijorati de banii pe care ii cheltuiesc saptamanal pe alimente. Costurile alimentelor, combustibilului…

- Costul tratamentului vital pentru copiii care sufera de malnutritie severa urmeaza sa creasca cu 16 din cauza invaziei Rusiei in Ucraina si a perturbarilor provocate de pandemia de COVID 19 la nivelul lanturilor de aprovizionare, avertizeaza Fondul Natiunilor Unite pentru Copii UNICEF , informeaza Reuters.Materia…

- Sondajul publicat vineri de Universitatea din Michigan a aratat ca deteriorarea increderii a avut loc la toate categoriile demografice, dei afiliere geografica si politica. Preturile benzinei si piata de valori au o pondere mare in sondaj. Preturile benzinei si-au reluat tendinta de crestere in aceasta…

- Presedintele american Joe Biden a dat vina pe razboiul Rusiei din Ucraina pentru recenta crestere a preturilor la alimente pe plan mondial, cu prilejul unei vizite la o ferma din statul Illinois, unde a promis ajutor pentru agricultorii tarii, relateaza Reuters si AFP, potrivit Agerpres. Fii la…

- Indicele paneuropean Stoxx 600 a inchis in urcare cu 1,6%, componenta actiunilor auto avansand cel mai mult, cu 3,6%, in timp ce toate sectoarele au fost tranzactionate in teritoriu pozitiv, cu exceptia sanatatii, care a scazut cu 1,2%. Castigurile din Europa vin dupa cateva sesiuni de tranzactionare…

- Liderul de la Casa Alba a spus ca este ingrijorat de faptul ca președintele rus, Vladimir Putin, nu are o strategie de ieșire, in acest moment, din conflictul care dureaza de peste doua luni și jumatate in Ucraina, potrivit Reuters.In același timp, Joe Biden a trimis Congresului american sa aprobe proiectul…