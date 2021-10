Stiri pe aceeasi tema

- Preturile gazelor naturale din Europa, aflate deja la un nivel ridicat, ar putea creste si mai mult din cauza capacitatilor scazute de stocare a gazelor, a avertizat vineri, 17 septembrie, seful grupului rus Gazprom, Alexei Miller, informeaza Agerpres , care preia Reuters. In prezent, capacitatile de…

- Beatrice Mahler, managerul Institutului „Marius Nasta” din București, a declarat, duminica, la Digi 24, ca este posibil ca Romania sa inregistreze10.000 de cazuri noi de COVID-19 in luna octombrie.Beatrice Mahler se așteapta ca spitalele sa fie pline de pacienți cu COVID-19 dupa ce, odata cu inceperea…

- Explozia prețurile se resimte direct in buzunarul romanului de rand. In ultima vreme romanii se plang de creșterea prețrior la majoritatea produselor alimentare. Analiștii spun ca acest fenomen va continua și in perioada urmatoare. Prețurile mari vin ca efect al crizei economice mondiale și a pandemiei…

- Prețurile alimentelor „se vor mari in urmatoarele luni” Foto Catalin Radu RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI (2 septembrie, ora 13:04) - Realizator: Prețurile alimentelor ar urma sa creasca în urmatoarele luni - cred sindicaliștii si patronatele din industrie. Mihaela Mihai despre motivele invocate.…

- Rata anuala a inflatiei in zona euro a urcat luna aceasta la cel mai ridicat nivel din ultimii zece ani, iar analistii se asteapta ca tendinta sa continue, un motiv de ingrijorare pentru BCE si pentru investitori, transmite Reuters. Potrivit unei estimari preliminare publicate marti de Oficiul European…

- Preturile de consum in SUA au continuat sa creasca in iulie, pe fondul problemelor din lantul de aprovizionare si al majorarii cererii, in urma redresarii economiei, sever afectata de pandemia de COVID-19, transmit Reuters si MarketWatch. Luna trecuta, indicele preturilor de consum (IPC) a crescut cu…

- Creșterea euro inseamna creșterea ratelor la creditele in euro, dar și scumpirea alimentelor, a abonamentelor de telecomunicații și costuri mai mari pentru romanii care iși fac concediile in strainatate.Moneda europeana a ajuns miercuri la 4,9283 lei, un nou maxim istoric, potrivit datelor prezentate…

- In timp ce preturile masinilor si camionetelor utilizate au reprezentat peste o treime din cresterea preturilor raportata marti de Departamentul Muncii, economistii continua sa creada ca inflatia ridicata va fi temporara, in conformitate cu punctul de vedere al presedintelui Rezervei Federale, Jerome…