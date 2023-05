Preţul mediu de vânzare al iPhone-urilor se apropie de 1.000 de dolari Apple reuseste sa creasca pretul de vanzare al iPhone-urilor, chiar daca conditiile de piata sunt nefavorabile, iar restul producatorilor isi vad cota de piata si veniturile micsorandu-se. In primul trimestru al acestui an, pretul mediu de vanzare al iPhone-urilor a fost de 988 de dolari, in crestere pentru al cincilea trimestru la rand, conform unui studiu realizate de CIRP. Este o crestere masiva, de peste 100 de dolari a pretului mediu de vanzare, pe care Apple o reuseste de la 882 de dolari in aceeasi perioada a anului trecut. Preturile medii de vanzare ale ultimelor cinci trimestre au fost… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

