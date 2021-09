Prețul energiei: politicile climatice ale UE ne golesc buzunarele Creșterea prețurilor la energie cantarește portofelele europene – și planurile climatice ale blocului. Taxele verzi pe produsele energetice poluante inseamna scumpiri masive ale facturilor de electricitate și gaz. Noile ambiții ale Comisiei Europene se vor resimți puternic și la nivelul buzunarelor fiecarui cetațean. Ingrijorarile legate de o reacție populara inevitabila au fost evidente marți, cand […] The post Prețul energiei: politicile climatice ale UE ne golesc buzunarele first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

