- Preturile petrolului au crescut luni la cele mai ridicate niveluri din ultimii sapte ani, in conditiile in care s-au amplificat temerile ca Rusia ar putea ataca Ucraina in viitorul apropiat, transmite Reuters. Titeiul Brent a fost cotat in crestere cu 55 de centi, pana la 94,99 dolari pe baril,…

- Bitcoin nu reuseste sa mai urce peste 40.000 de dolari, desi cu jumatate de an in urma se apropia de pragul de 70.000 de dolari. Cine a vandut la timpul potrivit a facut un profit spectaculos si nu se mai intreaba acum daca si cand va fi din nou Bitcoin vedeta lumii crypto. Dupa ce a incercat diverse…

- In 2021 au fost vandute cipuri in valoare totala de 538,5 miliarde de dolari, conform Gartner, care subliniaza ca cifra reprezinta un record pentru aceasta piata.Comparativ cu 2020, veniturile companiilor de cipuri au crescut, per ansamblu, cu 25%. In continuare, analistii asteapta o crestere de 9%…

- Administratia SUA a anuntat miercuri deblocarea unei sume suplimentare de 200 de milioane de dolari drept ajutor acordat Ucrainei pentru aparare, informeaza Agerpres.SUA au anuntat in decembrie acordarea acestei sume de ajutor suplimentar pentru Ucraina, in scop defensiv.„Sustinem suveranitatea si integritatea…

- Prețurile criptomonedelor și-au continuat declinul miercuri, valoarea totala a pieții scazând cu peste 2% ceea ce a facut capitalizarea sa sa coboare sub pragul de doua trilioane de dolari, relateaza Markets Insider.Piața crypto globala valoreaza acum în jur de 1,95 de trilioane…

- Bitcoinul si alte criptomonede au scazut abrupt joi, 6 ianuarie, dupa ce o minuta agresiva a Rezervei Federale (Fed - banca centrala a Statelor Unite), realizata in urma intalnirii Fed din decembrie, a afectat activele globale de risc, relateaza CNBC, potrivit mediafax. La ora 11:55, cea mai…

- Piata petrolului a sovait in ultimele zile cu privire la cat de in serios trebuie luata amenintarea unei noi scaderi a cererii de carburanti. Varianta Omicron este mai transmisibila decat variantele anterioare de coronavirus, dar datele timpurii sugereaza ca provoaca forme mai usoare de boala. Contractele…

- In 2010, un cetațean din Florida platea 10.000 de monede Bitcoin pentru a putea sa-și cumpere o pizza. Aceasta tranzacție a fost cunoscuta drept prima tranzacție folosind criptomonede in scopuri comerciale. In momentul de fața, evoluția Bitcoin a ajuns la stadiul in care este cea mai folosita criptomoneda…