centrulnatura.ro: Ananasul poate fi folosit in diferite retete. Una dintre ele, Raita cu ananas

Exista diferite tehnici de a taia un ananas. Una dintre ele incepe cu taierea coroanei, se continua cu o taiere asemanatoare a unui pepene: se aseaza ananasul in pozitie verticala si se taie de sus in jos in 4… [citeste mai departe]