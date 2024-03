Premierul haitian Ariel Henry a sosit in Puerto Rico, dupa ce avionului in care se afla i s-a interzis sa aterizeze in Haiti, informeaza Rador Radio Romania.

Premierul haitian Ariel Henry a sosit in Puerto Rico dupa o calatorie in Kenya care a generat proteste violente in Haiti, in cursul carora a fost ceruta demisia sa.

Presa locala a relatat ca avionul in care se afla dl Henry a fost directionat catre Puerto Rico dupa ce i s-a interzis aterizarea in Haiti.

Mai devreme, marti, bande inarmate au incercat sa ocupe aeroportul din Port-au-Prince pentru a impiedica intoarcerea premierului…