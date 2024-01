Canada: Departamentul de Afaceri Globale a fost vizat de un atac cibernetic

Stiri pe aceeasi tema

- Viceprim-ministrul pentru Reintegrare, Oleg Serebrian, susține ca Guvernul nu a primit o inștiințare din partea Ucrainei cu privire la cercetarea penala așa-zisul ministru de Externe de la Tiraspol, Vitalii Ignatiev in Ucraina. Serebrian a declarat ca a aflat din presa despre acest lucru.

- Federația Sanitas continua pana pe 18 ianuarie sa stranga semnaturi pentru a decide daca va declanșa greva generala. Sindicaliștii spun ca deblocarea angajarilor pentru medici și asistenți nu rezolva problema de personal, deoarece salariile nu sunt atractive, relateaza Rador Radio Romania.In ședința…

- Tertipul invocat de Viktor Orban pentru a bloca intrarea Ucrainei in UE: ce i se poate reproșa?Prim-ministrul ungar, Viktor Orban, i-a raspuns, intr-o scrisoare, presedintelui Uniunii Democrate Maghiare din Ucraina, Laszlo Zubanics, care anterior i-a scris o scrisoare deschisa premierului ungar cu…

- Guvernul de la Moscova a acceptat propunerea Ministerului rus de Externe de denunțare a acordului privind deschiderea Consulatului General al Romaniei la Rostov pe Don, iar premierul rus Mihail Mișușin a semnat ordinul in acest sens, a anuntat, luni seara, agentia oficiala de presa TASS, potrivit News.ro.

- Continue reading Declarațiile de presa ale ministrului afacerilor externe Luminița Odobescu la finalul consultarilor politice cu viceprim-ministrul pentru integrare europeana și euro-atlantica a Ucrainei, Olha Stefanishyna at Info real.

- Potrivit portalului Maszol, intr-un interviu acordat de unul dintre cei mai cunoscuti artisti populari, Grigore Lese, acesta a explicat ca „Asa-i romanul…”, melodia cantecului cu acest titlu care se canta adesea la manifestarile de la 1 Decembrie isi are originea in muzica populara maghiara, transmite…

- F.T. „Ziua Internaționala a Voluntariatului este marcata in fiecare an, in toate colțurile lumii, pe data de 5 decembrie, cu scopul de a incuraja, recunoaște și promova munca voluntarilor de pretutindeni”- a precizat ieri, intr-un comunicat de presa, ISU Prahova. In același document de presa, reprezentanții…

- Guvernul a aprobat ieri un proiect de lege care vizeaza impozitarea profitului marilor companii cu o cota minima de 15%, informeaza Rador Radio Romania.E vorba despre marile grupuri sau intreprinderi multinaționale și naționale a caror cifre de afaceri anuala consolidata e de cel puțin 750 de milioane…