Stiri pe aceeasi tema

- Miliardarul Daniel Dines, cel mai bogat roman, și-a gasit fericirea pe plan sentimental in brațele Iulianei Doroftei, caștigatoarea emisiunii „Bravo, ai stil!”. Iuliana Doroftei are o poveste de viața care poate concura oricand cu cea a celebrei Cenușareasa. In timp ce, Dines a divorțat de partenera…

- Sa ai trup de model nu este deloc ușor, iar Gabriela Prisacariu știe cel mai bine. Soția lui Dani Oțil sa bucura de o silueta de invidiat, insa investește timp pentru a arata impecabil, iar noi iți dezvaluim secretul ei. Paparazzii SpyNews.ro, site-ul numarul unu de știri mondene din Romania, au fost…

- Aseara, PRO TV a programat lansarea celui de-al patrulea sezon Imperiul Leilor. Odata cu premiera, telespectatorii au aflat ca emisiunea a avut multe noutați: mai mulți Investitori ca niciodata – opt fața de cinci, cum au fost anul trecut, un decor total diferit și o viziune fresh asupra show-ului care…