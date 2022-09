Miercuri, 7 septembrie, intre orele 9-14, presiunea apei va fi scazuta in Gavojdia, Lugojel și Silagiu pentru spalarea rețelei de distribuție. Lucrarile de spalare urmaresc sa asigure o calitate corespunzatoare a apei potabile și sunt o parte a activitații desfașurate de Aquatim in cadrul mentenanței preventive a rețelelor de distribuție. La reluarea alimentarii cu apa ... The post Presiune scazuta la furnizarea apei in trei localitati de langa Lugoj appeared first on deBanat.ro - spune realitatea! .