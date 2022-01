Presiune scăzută a apei la Cenad timp de două zile Luni, 3 ianuarie și marți, 4 ianuarie 2022, presiunea de furnizare a apei va fi scazuta in Cenad, intre orele 9 și 14. In localitate sunt planificate spalari ale rețelei de distribuție, in cadrul programului Aquatim de mentenanța preventiva, pentru asigurarea unei calitați adecvate a apei potabile. Pe durata lucrarilor și la reluarea alimentarii cu […] Articolul Presiune scazuta a apei la Cenad timp de doua zile a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

