- Universitatea Craiova si Rapid Bucuresti se intalnesc sambata, de la ora 21.00, pe stadionul „Ion Oblemenco“, intr-o partida contand pentru etapa a doua din play-off-ul Superligii. Vezi oferta Superbet pentru meciul cu Rapid! Confruntarea se anunta extrem de disputata, ambele echipe vizand punctele…

- U Cluj a remizat la Voluntari, scor 0-0, in ultima runda a sezonului regular, și a ratat dramatic calificarea in play-off-ul Superligii. Alexandru Chipciu (34 de ani) a comentat eșecul. Farul și Sepsi Sf. Gheorghe au obținut ultimele doua locuri din play-off, la capatul a cinci meciuri pasionante. Cele…

- Detinatorii drepturilor tv si Liga Profesionista de Fotbal ( LPF ) au anuntat cei mai buni jucatori din runda 26 din Superliga. Iata care au fost fotbalistii evidentiati: Petrolul Ploiesti – Politehnica Iasi 2-1, Alexandru Musi (Petrolul);Rapid – AFC Hermannstadt 2-0, Albion Rrahmani (Rapid);FC Voluntari…

- Etapa a 25-a din Liga 1 programeaza, printre altele, duelurile CFR Cluj – Rapid (sambata, 20:15) și FCSB – Sepsi Sf. Gheorghe (duminica, 20:45), meciuri cu implicații in lupta de la varful clasamentului. Pe Betano, cu Bet Builder activat, toate pariurile preferate pot fi plasate pe același bilet, dintr-un…

- Liga Profesionista de fotbal a anuntat, miercuri, programul etapelor a 27-a, a 28-a si a 29-a ale Superligii, potrivit news.ro.Meciurile vor avea loc in perioada 23 februarie – 4 martie. Programul celor trei etape:Etapa a 27-a Vineri, 23 februarieOra 17.00 FC Hermannstadt…

- Oțelul Galați și Petrolul Ploiești au remizat, scor 0-0, in partida susținuta sambata seara, in Moldova, contand pentru etapa 23 a Superligii. In etapa viitoare, Oțelul va juca la Rapid (3 februarie, ora 20.00). In tot acest timp, Petrolul va evolua la Ploiști contra echipei CFR Cluj (3 februarie, ora…

- Universitatea Craiova a susținut astazi conferința de presa a derbiului cu FCSB, din etapa 23 a Superligii. Disputa este programata duminica, de la ora 20.00, pe stadionul „Ion Oblemenco“. Din tabara Științei au fost prezenți antrenorul Ivaylo Petev și atacantul Alex Mitrița. Ambii au declarat ca au…